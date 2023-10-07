В Люберцах произошел взрыв
Взрыв небольшой мощности произошел в подмосковных Люберцах на улице 3-е Почтовое отделение. Об этом сообщает ТАСС.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, на месте произошел слабый хлопок.
«По предварительным данным, был совершен контролируемый подрыв взрывного устройства. Работал робот-сапер», — указал собеседник.
До этого посетителей и персонал фитнес-клуба на улице 3-е Почтовое отделение эвакуировали. Также экстренные службы объявили частичную эвакуацию в расположенных рядом домах. Меры приняли из-за припаркованного рядом с фитнес-центром автомобиля Audi, в котором, предположительно, была спрятана бомба. Для временного размещения и обогрева эвакуированных прибыли не менее 10 автобусов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru