В Люберцах произошел взрыв

Взрыв небольшой мощности произошел в подмосковных Люберцах на улице 3-е Почтовое отделение. Об этом сообщает ТАСС.

Заведено дело после взрыва газа в доме в Тобольске

По данным источника агентства в правоохранительных органах, на месте произошел слабый хлопок.

«По предварительным данным, был совершен контролируемый подрыв взрывного устройства. Работал робот-сапер», — указал собеседник.

До этого посетителей и персонал фитнес-клуба на улице 3-е Почтовое отделение эвакуировали. Также экстренные службы объявили частичную эвакуацию в расположенных рядом домах. Меры приняли из-за припаркованного рядом с фитнес-центром автомобиля Audi, в котором, предположительно, была спрятана бомба. Для временного размещения и обогрева эвакуированных прибыли не менее 10 автобусов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ВзрывЛюберцыМосковская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры