Взрыв произошел в жилой девятиэтажке в Санкт-Петербурге
Взрыв произошел на лестнице в жилом девятиэтажном доме в Санкт-Петербурге, никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На лестничной площадке между 7-м и 8-м этажом жилой девятиэтажки в Петербурге произошел взрыв неустановленного устройства», — рассказал собеседник агентства.
Эвакуированы 66 жильцов, отмечает РЕН ТВ. Их разместили в ПВР на базе школы.
При взрыве были повреждены двери лифта и выбиты стекла, также на фасаде трех последних этажей образовалась трещина.
Как сообщает «Фонтанка», ЧП произошло в доме на Товарищеском проспекте в Невском районе Петербурга. По данным «Агентства журналистских расследований», взрыв произошел у квартиры 35-летнего мужчины, перед этим в парадную вошел неизвестный и положил что-то на лестничной площадке. По предварительной информации, причиной хлопка стала мощная петарда. Агентство отмечает, что ранее мужчина получал угрозы от сообщества пранкеров, которое хотел покинуть.
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