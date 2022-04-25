Взрыв произошел в жилой девятиэтажке в Санкт-Петербурге

«На лестничной площадке между 7-м и 8-м этажом жилой девятиэтажки в Петербурге произошел взрыв неустановленного устройства», — рассказал собеседник агентства.

Эвакуированы 66 жильцов, отмечает РЕН ТВ. Их разместили в ПВР на базе школы.

При взрыве были повреждены двери лифта и выбиты стекла, также на фасаде трех последних этажей образовалась трещина.

Как сообщает «Фонтанка», ЧП произошло в доме на Товарищеском проспекте в Невском районе Петербурга. По данным «Агентства журналистских расследований», взрыв произошел у квартиры 35-летнего мужчины, перед этим в парадную вошел неизвестный и положил что-то на лестничной площадке. По предварительной информации, причиной хлопка стала мощная петарда. Агентство отмечает, что ранее мужчина получал угрозы от сообщества пранкеров, которое хотел покинуть.

