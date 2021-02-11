Две минуты. Автоэксперт рассказал, за сколько сгорит автомобиль

Автомобили горят не более двух минут и пожарные не всегда успевают приехать на тушение таких пожаров, рассказал автоэксперт, гендиректор тюнинг-ателье Pro-Service Дмитрий Санников.

Поэтому если автомобилист чувствует запах бензина в салоне, то это говорит об утечке. Стоит остановиться и проверить топливную магистраль под капотом, она находится около двигателя.

«Эксплуатацию при утечке бензина под капотом я бы не рекомендовал, потому что там находится электрика системы пуска, и это чревато моментальным воспламенением», - отметил он в эфире «Радио 1».

Эксперт пояснил, что запах бензина в салоне не всегда говорит о критических повреждениях, однако провести техосмотр стоит.

