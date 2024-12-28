Взрыв произошел в котельной дома в Самаре, пострадали три человека
28 декабря 202416:04
Взрыв в котельной произошел в доме в Самаре, сообщили в Следственном комитете.
По данным ведомства, в результате инцидента пострадали три человека.
В результате аварии обрушились стены смежных с техническим помещением квартир. Повреждено шесть квартир.
Ранее взрыв прогремел в ночь на 28 декабря в районе города Арамиль Свердловской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru