Взрыв произошел в котельной дома в Самаре, пострадали три человека

Взрыв в котельной произошел в доме в Самаре, сообщили в Следственном комитете.

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По данным ведомства, в результате инцидента пострадали три человека.

В результате аварии обрушились стены смежных с техническим помещением квартир. Повреждено шесть квартир.

Ранее взрыв прогремел в ночь на 28 декабря в районе города Арамиль Свердловской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:СамараВзрывПострадавшие

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