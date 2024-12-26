Власти Северной Осетии помогут восстановить ТЦ во Владикавказе после взрыва
Власти Северной Осетии помогут собственнику торгового центра «Алания Молл» во Владикавказе восстановить полноценную работу объекта в кратчайшие сроки. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
«Первые три этажа, которые в результате взрыва и пожара пострадали незначительно, планируется привести в порядок в течение двух недель. После чего торговый центр начнет работать», — написал Меняйло в Telegram-канале.
При этом четвертый этаж ТЦ, на который пришелся основной удар, пока останется закрытым. Меняйло добавил, что владелец «Алании Молл» освободит предпринимателей от арендной платы на месяц или более в зависимости от ущерба торговой точки.
Ранее в ТЦ «Алания Молл» произошли взрыв и пожар, погибла женщина, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Причиной ЧП стало падение обломков украинского беспилотника.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Северной Осетии помогут восстановить ТЦ во Владикавказе после взрыва
- Лавров: Франция предлагала наладить диалог по Украине без Киева
- Первый вице-премьер Мантуров оценил в 7% рост торговли в РФ в 2024 году
- Таиланд согласился стать страной-партнером БРИКС
- Пашинян примет участие в заседании ЕАЭС по видеосвязи
- Проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них внесен в Госдуму
- В Казахстане назвали спекуляциями сообщения об обстреле самолета в Актау
- Лавров: Россия готова к консультациям с администрацией Трампа по Украине
- Режим ЧС федерального уровня объявят из-за ЧП с танкерами в Керченском проливе
- ФСБ заявила о связи организаторов покушения на военного с его водителем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru