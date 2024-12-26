Власти Северной Осетии помогут восстановить ТЦ во Владикавказе после взрыва

Власти Северной Осетии помогут собственнику торгового центра «Алания Молл» во Владикавказе восстановить полноценную работу объекта в кратчайшие сроки. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«Первые три этажа, которые в результате взрыва и пожара пострадали незначительно, планируется привести в порядок в течение двух недель. После чего торговый центр начнет работать», — написал Меняйло в Telegram-канале.

При этом четвертый этаж ТЦ, на который пришелся основной удар, пока останется закрытым. Меняйло добавил, что владелец «Алании Молл» освободит предпринимателей от арендной платы на месяц или более в зависимости от ущерба торговой точки.

Ранее в ТЦ «Алания Молл» произошли взрыв и пожар, погибла женщина, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Причиной ЧП стало падение обломков украинского беспилотника.

