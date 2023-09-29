Взрыв произошел в еще одной мечети в Пакистане

Как сообщили в полиции округа, взрыв произошел во время пятничной молитвы. В результате ЧП погибли по меньшей мере два человека, еще пять пострадали.

По данным газеты, из-за взрыва крыша здания обрушилась. Под обломками могут находиться до 40 человек.

Ранее взрыв произошел близ мечети в городе Мастунг в пакистанской провинции Белуджистан, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как сообщили СМИ, погибли 52 человека, более 50 пострадали.

