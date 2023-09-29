Dawn: Число погибших при взрыве близ мечети в Пакистане возросло до 52
29 сентября 202311:45
Число погибших при взрыве рядом с мечетью в Пакистане увеличилось до 52. Об этом сообщает издание Dawn.
Ранее стало известно, что близ мечети в городе Мастунг в провинции Белуджистан прогремел взрыв. В здании собирались верующие для празднования Мавлида – дня рождения пророка Мухаммеда.
Отмечается, что пострадали более 50 человек.
Как сообщает издание, местные власти считают, что взрыв устроил террорист-смертник.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru