Dawn: Число погибших при взрыве близ мечети в Пакистане возросло до 52

Число погибших при взрыве рядом с мечетью в Пакистане увеличилось до 52. Об этом сообщает издание Dawn.

СМИ: В Пакистане 12 человек погибли при взрыве у мечети

Ранее стало известно, что близ мечети в городе Мастунг в провинции Белуджистан прогремел взрыв. В здании собирались верующие для празднования Мавлида – дня рождения пророка Мухаммеда.

Отмечается, что пострадали более 50 человек.

Как сообщает издание, местные власти считают, что взрыв устроил террорист-смертник.

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Фото: twitter.com/for_interfaith
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