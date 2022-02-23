Взрыв произошел у здания телецентра в Донецке

Мощный взрыв прогремел у здания телецентра в Донецке в ночь на среду. Об этом сообщает News Front.

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«Пострадало здание Донецкого телецентра, в котором находится первый республиканский телеканал ДНР», — отмечает издание.

В результате никто не пострадал, пишет РИА ФАН.

Как отметил генеральный директор Первого республиканского канала Сергей Пеляницин, из-за взрыва в четырехэтажном здании вынесло стекла, однако сотрудники канала продолжают работу, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассВзрывДонецк
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