Взрыв произошел у здания телецентра в Донецке
23 февраля 202208:25
Мощный взрыв прогремел у здания телецентра в Донецке в ночь на среду. Об этом сообщает News Front.
«Пострадало здание Донецкого телецентра, в котором находится первый республиканский телеканал ДНР», — отмечает издание.
В результате никто не пострадал, пишет РИА ФАН.
Как отметил генеральный директор Первого республиканского канала Сергей Пеляницин, из-за взрыва в четырехэтажном здании вынесло стекла, однако сотрудники канала продолжают работу, сообщает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru