В ЛНР заявили, что взрыв в Луганске был покушением на представителя республики
21 февраля 202220:47
Взрыв в Луганске был покушением на главу представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на народную милицию республики.
Взорвался автомобиль, припаркованный у здания представительства ЛНР в Луганске. Глава представительства и водитель автомобиля получили ранения. По данным полиции, мирные жители не пострадали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru