В ЛНР заявили, что взрыв в Луганске был покушением на представителя республики

Взрыв в Луганске был покушением на главу представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на народную милицию республики.

Взорвался автомобиль, припаркованный у здания представительства ЛНР в Луганске. Глава представительства и водитель автомобиля получили ранения. По данным полиции, мирные жители не пострадали.



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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ЛуганскЛНР
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