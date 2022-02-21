В ЛНР заявили, что взрыв в Луганске был покушением на представителя республики

Взрыв в Луганске был покушением на главу представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на народную милицию республики.

Взорвался автомобиль, припаркованный у здания представительства ЛНР в Луганске. Глава представительства и водитель автомобиля получили ранения. По данным полиции, мирные жители не пострадали.





