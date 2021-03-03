Взрыв произошел у центра по тестированию COVID-19 в Нидерландах

Около здания центра по тестированию на коронавирус в городе Бовенкарспел в Нидерландах прогремел взрыв. Об этом пишет RT.

Отмечается, что при взрыве никто не пострадал. Правоохранительные органы сообщили, что взрывное устройство находилось в металлической трубе.

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Ежедневно центр по тестированию в Бовенарспеле проводил до 800 тестов на коронавирус. Местная полиция проверяет обстоятельства происшествия.

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Фото: government.nl
ТЕГИ:ВзрывНидерланды
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