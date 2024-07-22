МВД: При взрыве газа в Апшеронске пострадали четыре человека

Здание аптеки обрушилось при хлопке газа в Апшеронске в Краснодарском крае, сообщили в ГУ МВД Кубани.

В результате взрыва газа в Краснодарском крае пострадали 15 человек

По данным ведомства, пострадали четыре человека.

В МЧС Краснодарского края уточнили, что при взрыве произошло обрушение конструкции на площади около 100 квадратных метров.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших, отмечает РЕН ТВ.

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ТЕГИ:ПострадавшиеКраснодарский КрайВзрыв Газа

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