Взрыв произошел на нефтяном предприятии в Татарстане
22 января 202111:33
На нефтяном предприятии в Татарстане произошел взрыв, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Собеседник издания отметил, что взрыв раздался при проведении испытаний сжатым воздухом на предприятии в селе Большое Нуркеево. Взорвалась емкость сброса воды на открытой площадке, в результате чего погибли два человека, еще один ранен.
На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельство происшествия уточняются.
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22 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru