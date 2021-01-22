Взрыв произошел на нефтяном предприятии в Татарстане

На нефтяном предприятии в Татарстане произошел взрыв, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник издания отметил, что взрыв раздался при проведении испытаний сжатым воздухом на предприятии в селе Большое Нуркеево. Взорвалась емкость сброса воды на открытой площадке, в результате чего погибли два человека, еще один ранен.

Взрыв газа произошел в жилом доме Архангельска

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельство происшествия уточняются.



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