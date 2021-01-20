Взрыв газа произошел в жилом доме Архангельска

Бытовой газ взорвался в жилом доме в Архангельске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.



Инцидент произошел в доме 43 на Московском проспекте города. По данным прокуратуры, в результате обошлось без пострадавших.

Отмечается, что взрыв нанес повреждения имуществу, также была повреждена смежная стена с соседней квартирой.

Ранее стало известно, что на улице Толедо в центре испанской столицы прогремел мощный взрыв. По предварительной версии, в одном из зданий произошла утечка газа.





