Взрыв газа произошел в жилом доме Архангельска
Бытовой газ взорвался в жилом доме в Архангельске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
Инцидент произошел в доме 43 на Московском проспекте города. По данным прокуратуры, в результате обошлось без пострадавших.
Отмечается, что взрыв нанес повреждения имуществу, также была повреждена смежная стена с соседней квартирой.
Ранее стало известно, что на улице Толедо в центре испанской столицы прогремел мощный взрыв. По предварительной версии, в одном из зданий произошла утечка газа.
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