Взрыв газа произошел в жилом доме Архангельска

Бытовой газ взорвался в жилом доме в Архангельске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел в доме 43 на Московском проспекте города. По данным прокуратуры, в результате обошлось без пострадавших.

Отмечается, что взрыв нанес повреждения имуществу, также была повреждена смежная стена с соседней квартирой.

Ранее стало известно, что на улице Толедо в центре испанской столицы прогремел мощный взрыв. По предварительной версии, в одном из зданий произошла утечка газа.



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ФОТО: depositphotos.com
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