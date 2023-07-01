Взрыв произошел на химзаводе на востоке Китая

По данным СМИ, инцидент произошел в субботу на объекте компании Jiangxi Qiantai New Materials в городе Гуйси (провинция Цзянси). На место прибыли полиция и пожарные.

Причины ЧП устанавливаются. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Ранее стало известно, что в Болгарии сгорел склад с боеприпасами, пожару предшествовала серия взрывов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

