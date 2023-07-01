Взрыв произошел на химзаводе на востоке Китая
1 июля 202308:48
Мощный взрыв прогремел на одном из химических заводов на востоке КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
По данным СМИ, инцидент произошел в субботу на объекте компании Jiangxi Qiantai New Materials в городе Гуйси (провинция Цзянси). На место прибыли полиция и пожарные.
Причины ЧП устанавливаются. Данных о погибших и пострадавших пока нет.
Ранее стало известно, что в Болгарии сгорел склад с боеприпасами, пожару предшествовала серия взрывов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru