Два человека погибли при взрыве пустого резервуара для нефтепродуктов в Татарстане

Взрыв пустого резервуара для нефтепродуктов произошел в селе Старое Маврино в Татарстане, в результате погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В Самарской области в автоаварии погибли пять иностранцев

По данным агентства, ЧП зафиксировали в товарном парке «Елоховнефть» (входит в ПАО «Татнефть»).

«Произошел взрыв порожнего резервуара для нефтепродуктов. Погибли два человека», — указал собеседник агентства.

Возгорания после взрыва не последовало, причина инцидента устанавливается.

По данным Telegram-канала «112», ЧП произошло во время работ по очистке резервуара. СМИ сообщает, что после взрыва начался пожар.

Ранее на севере Москвы взорвался автомобиль, пострадал один человек. Причиной ЧП могла стать детонация газовых баллонов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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