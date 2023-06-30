Два человека погибли при взрыве пустого резервуара для нефтепродуктов в Татарстане
Взрыв пустого резервуара для нефтепродуктов произошел в селе Старое Маврино в Татарстане, в результате погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, ЧП зафиксировали в товарном парке «Елоховнефть» (входит в ПАО «Татнефть»).
«Произошел взрыв порожнего резервуара для нефтепродуктов. Погибли два человека», — указал собеседник агентства.
Возгорания после взрыва не последовало, причина инцидента устанавливается.
По данным Telegram-канала «112», ЧП произошло во время работ по очистке резервуара. СМИ сообщает, что после взрыва начался пожар.
Ранее на севере Москвы взорвался автомобиль, пострадал один человек. Причиной ЧП могла стать детонация газовых баллонов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров рассказал о восстановлении Каховской ГЭС
- Два человека погибли при взрыве пустого резервуара для нефтепродуктов в Татарстане
- Минфин: Налоговые сборы с состоятельных россиян превысили 1 трлн рублей
- В Турции назвали низкими шансы Швеции на вступление в НАТО
- Центробанк не увидел рисков для финстабильности в текущем ослаблении рубля
- Tinder перестал работать в России
- Российского хоккеиста арестовали в Польше по обвинению в шпионаже
- В Подмосковье нашли бивни мамонта
- Акционеры «Газпрома» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года
- В России увеличится размер социальных пенсий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru