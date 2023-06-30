Два человека погибли при взрыве пустого резервуара для нефтепродуктов в Татарстане

По данным агентства, ЧП зафиксировали в товарном парке «Елоховнефть» (входит в ПАО «Татнефть»).

«Произошел взрыв порожнего резервуара для нефтепродуктов. Погибли два человека», — указал собеседник агентства.

Возгорания после взрыва не последовало, причина инцидента устанавливается.

По данным Telegram-канала «112», ЧП произошло во время работ по очистке резервуара. СМИ сообщает, что после взрыва начался пожар.

Ранее на севере Москвы взорвался автомобиль, пострадал один человек. Причиной ЧП могла стать детонация газовых баллонов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

