Взрыв прогремел в центре Симферополя
Полиция устанавливает обстоятельства хлопка, произошедшего в центре Симферополя, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Крыму.
Информация о срабатывании взрывного устройства рядом с кабинетом нотариуса ранее появилась в Telegram-каналах.
В полиции уточнили, что инцидент произошёл в Симферополе на улице Горького вечером 8 декабря. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили «повреждение водосточной трубы на одном из зданий».
«Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению противоправного деяния», - заключили в МВД.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что депутат первого и третьего созывов Народного Совета ЛНР Олег Попов погиб в Луганске в результате детонации в автомобиле неустановленного устройства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru