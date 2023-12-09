Взрыв прогремел в центре Симферополя

Информация о срабатывании взрывного устройства рядом с кабинетом нотариуса ранее появилась в Telegram-каналах.

В полиции уточнили, что инцидент произошёл в Симферополе на улице Горького вечером 8 декабря. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили «повреждение водосточной трубы на одном из зданий».

«Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению противоправного деяния», - заключили в МВД.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что депутат первого и третьего созывов Народного Совета ЛНР Олег Попов погиб в Луганске в результате детонации в автомобиле неустановленного устройства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

