Взрыв прогремел в столице Черногории
3 марта 202314:06
Взрыв прогремел у здания Основного суда в столице Черногории Подгорице, сообщает Радио и телевидение Черногории (RTCC).
По данным полиции, неизвестный активировал взрывное устройство, предположительно ручную гранату.
«Младен Булатович (40 лет) из Подгорицы погиб в результате взрыва, пять человек получили ранения», - говорится в сообщении.
Ранее подросток пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в населённом пункте Новониколаевка в ДНР, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru