Взрыв прогремел в столице Черногории

По данным полиции, неизвестный активировал взрывное устройство, предположительно ручную гранату.

«Младен Булатович (40 лет) из Подгорицы погиб в результате взрыва, пять человек получили ранения», - говорится в сообщении.

Ранее подросток пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в населённом пункте Новониколаевка в ДНР, сообщает RT.

