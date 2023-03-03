Взрыв прогремел в столице Черногории

Взрыв прогремел у здания Основного суда в столице Черногории Подгорице, сообщает Радио и телевидение Черногории (RTCC).

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По данным полиции, неизвестный активировал взрывное устройство, предположительно ручную гранату.

«Младен Булатович (40 лет) из Подгорицы погиб в результате взрыва, пять человек получили ранения», - говорится в сообщении.

Ранее подросток пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в населённом пункте Новониколаевка в ДНР, сообщает RT.

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Фото: podgorica.me
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