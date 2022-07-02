Взрыв прогремел в медресе в Афганистане

Как сообщил агентству местный житель, инцидент произошел ночью в районе Родат, было использовано самодельное взрывное устройство. По данным источника, пострадали не менее десяти человек, один из них находится в критическом состоянии. При этом полиция провинции Нангархар сообщила о восьми раненых.

Ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

