Взрыв прогремел в медресе в Афганистане

Взрыв прогремел в медресе (мусульманском учебном заведении. - НСН) в афганской провинции Нангархар. Об этом сообщает РИА Новости.

Два человека пострадали в результате ракетного удара Израиля по сирийской провинции Тартус

Как сообщил агентству местный житель, инцидент произошел ночью в районе Родат, было использовано самодельное взрывное устройство. По данным источника, пострадали не менее десяти человек, один из них находится в критическом состоянии. При этом полиция провинции Нангархар сообщила о восьми раненых.

Ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:ПострадавшиеВзрывАфганистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры