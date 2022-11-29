Взрыв прогремел в карьере в Челябинске

Комментируя сообщения челябинцев в соцсетях в ведомстве пояснили, что при производственной добыче щебня из-за промёрзшего грунта было решено увеличить количество закладываемого взрывчатого вещества.



«Пострадавших нет, объект работает в штатном режиме», - добавили в МЧС.

Ранее взрыв произошёл в полицейском участке на юге Таиланда в провинции Наратхиват в результате срабатывания взрывного устройства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

