Взрыв прогремел в карьере в Челябинске
Взрыв, встревоживший во вторник жителей Челябинска, стал следствием подрыва породы на карьере Старосмолинский, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Комментируя сообщения челябинцев в соцсетях в ведомстве пояснили, что при производственной добыче щебня из-за промёрзшего грунта было решено увеличить количество закладываемого взрывчатого вещества.
«Пострадавших нет, объект работает в штатном режиме», - добавили в МЧС.
Ранее взрыв произошёл в полицейском участке на юге Таиланда в провинции Наратхиват в результате срабатывания взрывного устройства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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