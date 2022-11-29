Взрыв прогремел в карьере в Челябинске

Взрыв, встревоживший во вторник жителей Челябинска, стал следствием подрыва породы на карьере Старосмолинский, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Стамбуле произошел взрыв, горят машины

Комментируя сообщения челябинцев в соцсетях в ведомстве пояснили, что при производственной добыче щебня из-за промёрзшего грунта было решено увеличить количество закладываемого взрывчатого вещества.

«Пострадавших нет, объект работает в штатном режиме», - добавили в МЧС.

Ранее взрыв произошёл в полицейском участке на юге Таиланда в провинции Наратхиват в результате срабатывания взрывного устройства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧС РФВзрывЧелябинск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры