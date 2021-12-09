Взрыв на заводе пиротехники произошел в Мексике

Сильный взрыв произошел на заводе по производству пиротехники в Мексике, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

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Инцидент произошел в городе Сапопан в штате Халиско на западе страны.

Отмечается, что пострадали четыре человека. Их состояние оценивается как крайне тяжелое. Пострадавшие получили до 90% ожогов тела.

Причина взрыва пока неизвестна.

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Фото: ГолосUA
ТЕГИ:ВзрывМексика
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