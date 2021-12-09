Взрыв на заводе пиротехники произошел в Мексике

Инцидент произошел в городе Сапопан в штате Халиско на западе страны.

Отмечается, что пострадали четыре человека. Их состояние оценивается как крайне тяжелое. Пострадавшие получили до 90% ожогов тела.

Причина взрыва пока неизвестна.

