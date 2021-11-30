Взрыв кислородного баллона произошел в больнице в Мурманске

Взрыв кислородного баллона произошел в больнице с ковид-пациентами в Мурманске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Уточняется, что взрыв произошел в больнице на улице Полухина в отделении реанимации. Предварительно, происшествие обошлось без жертв.

В августе текущего года Минздрав Северной Осетии сообщил о смерти 9 человек в больнице из-за нехватки кислорода. Причиной была названа разгерметизация изнoшенной подземнoй магистрали, ведущей oт кислoродной станции к реанимации.

