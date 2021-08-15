Взрыв газового танкера в Ливане: десять погибших

В результате происшествия погибли как минимум десять человек. Еще около 100 получили различные ранения.

Взрыв произошел в округе Аккар. В настоящее время машины скорой помощи увозят пострадавших с места происшествия.

Ливанский Красный Крест сообщает, что погибли как минимум 20 человек.

