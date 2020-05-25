Взрыв газа в жилом доме в Казани. Есть пострадавший

В жилом многоквартирном доме в Казани произошел взрыв газа. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по Татарстану. В ведомстве отметили, что во время инцидента пострадал один человек пострадал. Известно, что хлопок раздался в одной из квартир на пятом этаже, дальнейшего возгорания не последовало, подчеркивает RT.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Идет эвакуация жителей, сообщает РИА ФАН.

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В конце апреля НСН сообщала, что взрыв в многоэтажном доме в Троицке произошел из-за разгерметизации самогонного аппарата. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сообщения пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Кроме того, источник отмечает, что после хлопка пожара в жилом доме не последовало. Погибших и пострадавших нет. Также стало известно, что в квартире проживала семья, ведущая асоциальный образ жизни.

Ранее сегодня сообщалось, что в Новой Москве в одной из квартир 12-этажного дома произошел взрыв. Изначально была информация, что ЧП стало следствием утечки бытового газа.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КазаньВзрыв Газа
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