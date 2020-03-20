Взрыв газа в жилом дом в Перми. Есть погибший
Один человек погиб в результате хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в Перми. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС.
Известно, что ЧП произошло в пятиэтажном жилом доме на улице Чернышевского. Погибший является хозяином квартиры, отмечает RT.
В начале марта НСН писала, что при взрыве газа в жилом доме в Самаре пострадали семь человек. Об этом сообщили в экстренных службах города. Среди пострадавших трое детей. ЧП произошло в двухэтажном жилом доме. Предполагается, что произошел взрыв газового котла. Конструкции дома частично обрушились.
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