Взрыв газа в жилом дом в Перми. Есть погибший

Один человек погиб в результате хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в Перми. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС.

Известно, что ЧП произошло в пятиэтажном жилом доме на улице Чернышевского. Погибший является хозяином квартиры, отмечает RT.