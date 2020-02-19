Эвакуация жилого дома произошла в Сергиевом Посаде из-за утечки газа

Жителей многоквартирного дома в подмосковном Сергиевом посаде эвакуировали в связи с утечкой газа. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Инцидент произошел в поселке Скоропусковский. Было эвакуировано более 50 человек. По данным сайта, о резком запахе газа в подъезде сообщили сами жильцы.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и газовой службы. В настоящее время выясняются причины случившегося.

Ранее НСН писала, что о взрыве в жилом доме в Тбилиси. По предварительной версии, он произошёл из-за утечки газа. В результате пострадал один мужчина, его доставили в больницу. Отмечается, что МВД начало расследование случившегося.

