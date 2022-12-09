Взрыв газа произошел в жилом доме в Рязани
9 декабря 202218:31
В Рязани в двухэтажном жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Как отмечается, из-за взрыва произошло частичное обрушение второго этажа на первый, разрушены межкомнатные перегородки.
По предварительным данным, под завалами могут оставаться люди. Спасатели приступили к работе.
Ранее взрывы в жилых домах Нижневартовска и Ярославля привели к жертвам, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru