Взрыв газа произошел в жилом доме в Рязани

В Рязани в двухэтажном жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как отмечается, из-за взрыва произошло частичное обрушение второго этажа на первый, разрушены межкомнатные перегородки.