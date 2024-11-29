Взрыв газа произошел в жилом доме в Ингушетии

Взрыв газа произошел в селении Пседах (Ингушетия). Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура региона.

В ЛНР произошел взрыв газа в многоэтажке

Отмечается, что взрыв прогремел в частном доме на Почтовой улице. В прокуратуре заверили, что будут выявлены причины и установлены обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала Mash Gor, в результате взрыва несовместимые с жизнью травмы получила хозяйка дома, кроме того, пострадали трое детей, один из них находится в реанимационном отделении.

Ранее один человек получил травмы после взрыва газа в жилом доме в поселке Ленинкент на окраине Махачкалы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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