Взрыв газа произошел в жилом доме в Ингушетии
Взрыв газа произошел в селении Пседах (Ингушетия). Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура региона.
Отмечается, что взрыв прогремел в частном доме на Почтовой улице. В прокуратуре заверили, что будут выявлены причины и установлены обстоятельства произошедшего.
По данным Telegram-канала Mash Gor, в результате взрыва несовместимые с жизнью травмы получила хозяйка дома, кроме того, пострадали трое детей, один из них находится в реанимационном отделении.
Ранее один человек получил травмы после взрыва газа в жилом доме в поселке Ленинкент на окраине Махачкалы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru