Взрыв газа произошел в жилом доме в Ингушетии

Отмечается, что взрыв прогремел в частном доме на Почтовой улице. В прокуратуре заверили, что будут выявлены причины и установлены обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала Mash Gor, в результате взрыва несовместимые с жизнью травмы получила хозяйка дома, кроме того, пострадали трое детей, один из них находится в реанимационном отделении.

Ранее один человек получил травмы после взрыва газа в жилом доме в поселке Ленинкент на окраине Махачкалы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

