В ЛНР произошел взрыв газа в многоэтажке

Взрыв бытового газа произошел в многоэтажном доме в Лисичанске в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

«В 10:29 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в городе Лисичанск, на втором этаже пятиэтажного дома», — указали в ведомстве.

МЧС сообщило об отсутствии открытого горения. Спасатели эвакуировали женщину со второго этажа здания.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме на Карельском бульваре в Москве, напоминает «Свободная пресса». По данным СМИ, пострадали четверо детей.

