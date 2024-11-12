В ЛНР произошел взрыв газа в многоэтажке
12 ноября 202412:03
Взрыв бытового газа произошел в многоэтажном доме в Лисичанске в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.
«В 10:29 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в городе Лисичанск, на втором этаже пятиэтажного дома», — указали в ведомстве.
МЧС сообщило об отсутствии открытого горения. Спасатели эвакуировали женщину со второго этажа здания.
Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме на Карельском бульваре в Москве, напоминает «Свободная пресса». По данным СМИ, пострадали четверо детей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru