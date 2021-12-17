Взрыв газа произошел в здании медицинского колледжа в Махачкале
Взрыв газовоздушной смеси и возгорание произошли в здании многопрофильного медицинского колледжа в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Отмечается, что ЧП зафиксировали в двухэтажной пристройке колледжа на проспекте Имама Шамиля в центре Махачкалы.
«В 11:24 по прибытии пожарного расчета горением было охвачено помещение на площади 35 кв. м. Разрушений нет, выбиты стекла. Проведена эвакуация, в 11:30 пожар локализован», — сообщили в МЧС.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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