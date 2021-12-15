Число пострадавших при взрыве газа в Сургуте выросло до 11
15 декабря 202122:23
Одиннадцать человек обратились за помощью к врачам после взрыва газа в автомастерской в Сургуте. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что восемь из пострадавших госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.
Взрыв газа произошел вечером в среду в автомастерской по улице 30 лет Победы. В результате произошло обрушение кровли здания.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru