Число пострадавших при взрыве газа в Сургуте выросло до 11

Отмечается, что восемь из пострадавших госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии.

Взрыв газа произошел вечером в среду в автомастерской по улице 30 лет Победы. В результате произошло обрушение кровли здания.





