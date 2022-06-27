Число жертв взрыва в порту Иордании выросло до 10

Число жертв в результате взрыва хлора в единственном порту Иордании в городе Акаба выросло до 10 человек. Об этом сообщает The National.

Ранее сообщалось о пяти погибших. Не исключается увеличение числа жертв. Среди пострадавших насчитывается около 250 человек.

Наполненная ядовитым газом цистерна сорвалась с погрузчика во время рядовой процедуры по перемещению и транспортировке. После происшествия были эвакуированы пляжи Акабы, приостановлено судоходство.

