Число жертв взрыва в порту Иордании выросло до 10
27 июня 202221:21
Число жертв в результате взрыва хлора в единственном порту Иордании в городе Акаба выросло до 10 человек. Об этом сообщает The National.
Ранее сообщалось о пяти погибших. Не исключается увеличение числа жертв. Среди пострадавших насчитывается около 250 человек.
Наполненная ядовитым газом цистерна сорвалась с погрузчика во время рядовой процедуры по перемещению и транспортировке. После происшествия были эвакуированы пляжи Акабы, приостановлено судоходство.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru