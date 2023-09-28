Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Тюмени
Взрыв газа произошел в одной из квартир в доме по улице Геологоразведчиков в Тюмени, специалисты выясняют причины ЧП. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Информация об инциденте поступила в 28 сентября в 00.05. На место прибыли сотрудники газовой службы, они установили заглушки и перекрыли подачу газа. Инцидент произошел в квартире на пятом этаже многоэтажки. Как отметили в региональном управлении МЧС, в результате хлопка здесь было нарушено оконное остекление и выбита входная дверь. Человека, находившегося в квартире, передали бригаде скорой помощи.
Жильцов дома эвакуировали, пишет Ura.ru. Позже специалисты оценят состояние квартир, конструкций дома и ущерба. Газовая служба проведет проверку, кроме того, глава города Руслан Кухарук сообщил, что власти оценят соблюдение правил безопасности пользования газом.
Ранее взрыв газа произошел в подвале мечети в Назрани, разрушений и повреждений несущих конструкций строения не зафиксировано, напоминает RT.
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