Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Белгородской области
22 сентября 202310:18
Пять человек пострадали в результате взрыва газового баллона в жилом доме в городе Шебекино Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, один из пострадавших сейчас находится под завалами. У троих пострадавших зафиксированы травмы головы, у еще одного - ожоги.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Накануне в Госдуме предложили в 5 раз увеличить штрафы за недопуск в квартиры газовщиков, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru