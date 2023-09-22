Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Белгородской области

По его словам, один из пострадавших сейчас находится под завалами. У троих пострадавших зафиксированы травмы головы, у еще одного - ожоги.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Накануне в Госдуме предложили в 5 раз увеличить штрафы за недопуск в квартиры газовщиков, напоминает RT.

