Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Белгородской области

Пять человек пострадали в результате взрыва газового баллона в жилом доме в городе Шебекино Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Спасатели возобновили разбор завалов на месте взрыва газа в доме в Балашихе

По его словам, один из пострадавших сейчас находится под завалами. У троих пострадавших зафиксированы травмы головы, у еще одного - ожоги.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Накануне в Госдуме предложили в 5 раз увеличить штрафы за недопуск в квартиры газовщиков, напоминает RT.

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ФОТО: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
ТЕГИ:ПострадавшиеВзрыв ГазаБелгородская область

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