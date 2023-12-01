МЧС опровергло информацию о взрыве газа в доме в Волгоградской области

В сообщении говорится, что, на самом деле, в одной из квартир загорелись вещи, площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Также в ведомстве указали, что пострадал мужчина, его передали врачам.

«Огнеборцы ликвидировали пожар за 21 минуту, включая время на прибытие», - заключили в пресс-службе.

Ранее в МЧС заявили, что пожар на рынке «Садовод» в Москве был локализован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

