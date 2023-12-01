МЧС опровергло информацию о взрыве газа в доме в Волгоградской области

Информация о взрыве бытового газа в доме в городе Волжский Волгоградской области не соответствует действительности, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на вещевом рынке на 4 тысячах «квадратов»

В сообщении говорится, что, на самом деле, в одной из квартир загорелись вещи, площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Также в ведомстве указали, что пострадал мужчина, его передали врачам.

«Огнеборцы ликвидировали пожар за 21 минуту, включая время на прибытие», - заключили в пресс-службе.

Ранее в МЧС заявили, что пожар на рынке «Садовод» в Москве был локализован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧС РФВзрыв ГазаВолгоградская ОбластьПожары

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