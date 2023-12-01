МЧС опровергло информацию о взрыве газа в доме в Волгоградской области
Информация о взрыве бытового газа в доме в городе Волжский Волгоградской области не соответствует действительности, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
В сообщении говорится, что, на самом деле, в одной из квартир загорелись вещи, площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Также в ведомстве указали, что пострадал мужчина, его передали врачам.
«Огнеборцы ликвидировали пожар за 21 минуту, включая время на прибытие», - заключили в пресс-службе.
Ранее в МЧС заявили, что пожар на рынке «Садовод» в Москве был локализован, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США внесли в антироссийский санкционный список три танкера и три компании
- МЧС опровергло информацию о взрыве газа в доме в Волгоградской области
- Владимир Урин рассказал, чем займется после ухода из Большого театра
- Телеканал Aiva оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду в клипе Сергея Лазарева
- Медведев: До 1 декабря на военную службу приняли более 452 тысяч человек
- Армия Израиля сообщила, что нанесла 1 декабря удары по 200 объектам ХАМАС
- СМИ: В Москве продавец шаурмы погнался с ножом за покупателем
- Треть россиян заявили, что отказались от использования соцсетей на работе
- Глава ВОЗ заявил о парализованности системы здравоохранения Газы из-за боев
- Сбербанк занялся разработкой человекоподобных роботов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru