Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Туапсе
Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Туапсе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
По данным ведомства, инцидент произошёл на первом этаже жилого дома на улице Максима Горького, 1. После этого возник пожар, который уже локализован.
В прокуратуре добавили, что пострадал один человек.
«Туапсинской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту хлопка бытового газа в многоквартирном доме», - говорится в сообщении.
Ранее в белорусской деревне три человека погибли в результате взрыва кислородного баллона, сообщает RT.
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