Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Туапсе

По данным ведомства, инцидент произошёл на первом этаже жилого дома на улице Максима Горького, 1. После этого возник пожар, который уже локализован.

В прокуратуре добавили, что пострадал один человек.

«Туапсинской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту хлопка бытового газа в многоквартирном доме», - говорится в сообщении.

Ранее в белорусской деревне три человека погибли в результате взрыва кислородного баллона, сообщает RT.

