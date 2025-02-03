Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Туапсе

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Туапсе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Взрыв произошел на производстве в Амурской области, под завалами ищут человека

По данным ведомства, инцидент произошёл на первом этаже жилого дома на улице Максима Горького, 1. После этого возник пожар, который уже локализован.

В прокуратуре добавили, что пострадал один человек.

«Туапсинской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту хлопка бытового газа в многоквартирном доме», - говорится в сообщении.

Ранее в белорусской деревне три человека погибли в результате взрыва кислородного баллона, сообщает RT.

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Фото: 23.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ПроисшествиеВзрыв ГазаКраснодарский Край

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