Взрыв произошел на производстве в Амурской области, под завалами ищут человека

Работники предприятия эвакуировались самостоятельно, однако один человек может находиться под разрушенными конструкциями в здании. Его ищут сотрудники МЧС.

В ведомстве отметили, что несущие конструкции здания не повреждены. Технологический процесс приостановлен.

Ранее один человек пострадал из-за взрыва газа в доме в Нижегородской области, напоминает RT.

