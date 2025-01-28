Взрыв произошел на производстве в Амурской области, под завалами ищут человека

Взрыв произошел на производстве в Белогорске Амурской области, сообщили в МЧС России.

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Работники предприятия эвакуировались самостоятельно, однако один человек может находиться под разрушенными конструкциями в здании. Его ищут сотрудники МЧС.

В ведомстве отметили, что несущие конструкции здания не повреждены. Технологический процесс приостановлен.

Ранее один человек пострадал из-за взрыва газа в доме в Нижегородской области, напоминает RT.

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ФОТО: МЧС России
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