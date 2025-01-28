Взрыв произошел на производстве в Амурской области, под завалами ищут человека
28 января 202511:46
Взрыв произошел на производстве в Белогорске Амурской области, сообщили в МЧС России.
Работники предприятия эвакуировались самостоятельно, однако один человек может находиться под разрушенными конструкциями в здании. Его ищут сотрудники МЧС.
В ведомстве отметили, что несущие конструкции здания не повреждены. Технологический процесс приостановлен.
Ранее один человек пострадал из-за взрыва газа в доме в Нижегородской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru