НОВОСТИ ЧАСА Путин возмутился ситуацией с шиханом Куштау и Башкирской содовой компанией США расширили санкции против России В России упростят еще до 3 тысяч строительных норм Федерация независимых профсоюзов России раскритиковала Минск за увольнение сотрудников предприятий по политическим мотивам В Анапе ликвидирован пожар на территории заповедника 00:00 НСН в эфире трёх радиостанций
Станция «Наше радио» 101,7 FM
НСН в эфире трёх радиостанций
Станция Jazz FM 89,1 FM
НСН в эфире трёх радиостанций
Станция Rock FM 95,2 FM
Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в Керчи 26 августа 2020 18:34 Редакция НСН
В Керчи в жилом многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа, затем возник пожар. Огонь распространился на восьмой и девятый этажи здания.
По данным республиканского МЧС, из дома эвакуированы пять человек.
В результате ЧП пострадавших и погибших нет, сообщает РИА
ФАН. Однако по другим данным есть один пострадавший.
Ранее в среду взрыв газа
произошел в многоэтажном доме в Москве. В результате инцидента четыре человека пострадали. Получили повреждения пять квартир. ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков Получайте свежие материалы на почту
Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме
комментарии Следите за новостями в социальных сетях Получайте свежие материалы на почту
Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ
ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.
© 2020 ООО «НСН» ЗАО «Мультимедиа Холдинг», все права защищены
К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:
Google Chrome
Firefox
Safari