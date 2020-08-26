Взрыв бытового газа произошел в многоэтажке в Керчи

В Керчи в жилом многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа, затем возник пожар. Огонь распространился на восьмой и девятый этажи здания.

По данным республиканского МЧС, из дома эвакуированы пять человек.

При взрыве в московской многоэтажке есть пострадавшие

В результате ЧП пострадавших и погибших нет, сообщает РИА ФАН. Однако по другим данным есть один пострадавший.

Ранее в среду взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Москве. В результате инцидента четыре человека пострадали. Получили повреждения пять квартир.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Взрыв ГазаКерчь
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