При взрыве в московской многоэтажке есть пострадавшие

В жилом доме на улице Кубинка в Москве прогремел взрыв Синоптики предупредили жителей столицы о похолодании и кратковременных ливнях Количество абитуриентов московских медколледжей выросло в два раза Столичные школьники завоевали золотые медали на Международной биологической олимпиаде В Москве завершается проект «PROГероев»