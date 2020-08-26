При взрыве в московской многоэтажке есть пострадавшие

Четыре человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном жилом доме на улице Кубинка в Москве, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что после взрыва начался пожар. Из горящего здания спасли 13 человек, уточняет РИА Новости.

Пожар охватил три этажа, на месте происшествия работают экстренные службы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Взрыв ГазаЖильеМосква
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