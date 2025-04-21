Взрыв боеприпаса привел к гибели человека в Воронежской области

По данным ведомства, пострадали четверо местных жителей, в том числе 10-летний ребёнок. Один из раненных взрослых позже скончался в больнице.

«Боеприпас принадлежал одному из мужчин... Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконные приобретение, хранение или ношение взрывчатых веществ», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Маломихайловка в результате взрыва противопехотной мины погиб 10-летний мальчик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

