Взрослый и двое детей погибли в ДТП в Оренбургской области

Три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Оренбургской области. Об этом сообщает МВД региона.

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По данным ведомства, вечером 1 апреля на 63-м км автодороги Оренбург–Беляевка автомобиль Skoda Octavia съехал в кювет, заполненный талыми водами. Предположительно, водитель не справился с управлением.

В машине находились двое детей 2012 и 2018 годов рождения и 35-летний мужчина, все они погибли. Правоохранители проводят процессуальную проверку для установления всех обстоятельств инцидента.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеДТПОренбургская Область
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