Более 10 детей пострадали в ДТП в Карелии

Более 10 детей пострадали в результате аварии с автобусом в Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области, передает «Интерфакс».

Уточняется, что 7 детей получили легкие травмы, состояние еще четверых оценивается как средней тяжести.



По данным полиции, водитель на скользкой дороге не справился с управлением, и автобус, перевернувшись, угодил в кювет.

В салоне автобуса находилось 19 детей и двое взрослых сопровождающих. Автобус двигался по маршруту Северодвинск - Кондопога. По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима.

