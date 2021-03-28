Взорвался газ в многоквартирном доме в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошел взрыв в жилом многоквартирном доме. Эвакуированы 19 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Пять человек пострадали при взрыве в частном доме в Новой Москве

Газ взорвался на третьем этаже трехэтажного многоквартирного дома на улице Орловская, 52.

Из-за взрыва не возник пожар, уточнил собеседник агентства.

По его словам, из 19 эвакуированных четверо - дети.

В настоящее время спасатели уточняют информацию о пострадавших.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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