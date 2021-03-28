Взорвался газ в многоквартирном доме в Екатеринбурге
28 марта 202119:00
В Екатеринбурге произошел взрыв в жилом многоквартирном доме. Эвакуированы 19 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Газ взорвался на третьем этаже трехэтажного многоквартирного дома на улице Орловская, 52.
Из-за взрыва не возник пожар, уточнил собеседник агентства.
По его словам, из 19 эвакуированных четверо - дети.
В настоящее время спасатели уточняют информацию о пострадавших.
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28 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru