Пять человек пострадали при взрыве в частном доме в Новой Москве
Пять человек, в том числе один ребенок, пострадали при взрыве в частном жилом доме в поселении Московский в Новой Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главного управления Следственного комитета РФ Юлию Иванову.
По данным следствия, вечером в пятницу в доме произошел взрыв газа, обрушилась кровля строения. В результате происшествия пострадали четверо мужчин и один ребенок, им оказывают необходимую помощь в медицинских учреждениях.
Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее стало известно о взрыве бытового газа в пяти частных домах в подмосковной деревне Полтево. Несколько человек пострадали, им оказали необходимую медпомощь на месте.
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