Пять человек пострадали при взрыве в частном доме в Новой Москве

По данным следствия, вечером в пятницу в доме произошел взрыв газа, обрушилась кровля строения. В результате происшествия пострадали четверо мужчин и один ребенок, им оказывают необходимую помощь в медицинских учреждениях.

Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее стало известно о взрыве бытового газа в пяти частных домах в подмосковной деревне Полтево. Несколько человек пострадали, им оказали необходимую медпомощь на месте.

