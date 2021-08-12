Выживший в крушении вертолета на Камчатке рассказал о поисково-спасательной операции
Турист Виктор Стрелкин, выживший в крушении вертолета Ми-8 на Камчатке, рассказал о проведении поисково-спасательной операции после катастрофы.
Мужчина отметил, что на четверг была запланирована вертолетная экскурсия в рамках экскурсионной программы для туристов.
«Во время полета из-за плохой видимости в иллюминаторах вертолета я спал, поэтому произошедшее ощутил только когда вода потоком ударила в лицо. Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристегнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолета. Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолет сразу заполнился водой», — приводит слова Стрелкина официальный сайт Камчатского края.
Турист расказал, что стал подниматься наверх через отверстие в разбитом стекле в кабине пилотов. Стрелкин отметил, что занимается фридайвингом, и оценил глубину в 8-9 метров. По мнению мужчины, спастись ему удалось благодаря четкому алгоритму действий в чрезвычайных ситуациях и сохранению спокойствия.
Стрелкин подчеркнул, что спустя некоторое время понял, что не может плыть дальше в холодной воде, однако через несколько минут к месту происшествия подоспели две лодки с людьми и спасли пострадавших.
Как отметил турист, инспекторы Кроноцкого заповедника сработали очень быстро, что спасло жизни находившихся в воде. На берегу пострадавшим дали пледы, теплое питье и оказали необходимую медпомощь.
Вертолет Ми-8 с 3 членами экипажа и 13 туристами на борту в четверг упал в Курильское озеро на юге Камчатки, напоминает Ura.ru. Причиной крушения могла стать неисправность световых приборов, пишет «Свободная пресса». После падения вертолета восемь человек были спасены сотрудниками Кроноцкого заповедника. Всего удалось спасти девять пострадавших, судьба других находившихся в вертолете людей пока не известна. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 571 / сут.
Умерли
167 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 067 / сут.
- Россия выделила Таджикистану $1 млн на укрепление границы с Афганистаном
- В ЮВО заявили о возросшей активности НАТО над Черным морем
- Выживший в крушении вертолета на Камчатке рассказал о поисково-спасательной операции
- Пашинян: Армения готова возобновить переговоры с Азербайджаном
- «Яндекс» назвал необычные названия российских населенных пунктов
- Умер экс-мэра Красноярска Петр Пимашков
- Росприроднадзор сообщил о превышении химических веществ в воздухе Якутска
- Европейский регулятор запросил данные по новым побочным реакциям на вакцины Pfizer и Moderna
- S&P: Москва потратит все денежные запасы до конца года
- Выживший пассажир Ми-8 рассказал подробности крушения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru