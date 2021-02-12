Выживший при взрыве в супермаркете Владикавказа рассказал о подробностях ЧП

Выживший при обрушении супермаркета во Владикавказе охранник рассказал, что работал ночью, под утро заснул и от взрыва проснулся. По его словам, он «как-то выполз оттуда».

Сотрудник бригады скорой помощи сообщил РИА Новости, что мужчина родился в рубашке, он даже не ранен, из повреждений у него лишь ссадина на руке.