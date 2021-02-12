Выживший при взрыве в супермаркете Владикавказа рассказал о подробностях ЧП

Выживший при обрушении супермаркета во Владикавказе охранник рассказал, что работал ночью, под утро заснул и от взрыва проснулся. По его словам, он «как-то выполз оттуда».

Сотрудник бригады скорой помощи сообщил РИА Новости, что мужчина родился в рубашке, он даже не ранен, из повреждений у него лишь ссадина на руке.

«Сложился как карточный домик». Почему взорвался супермаркет во Владикавказе?

Медик рассказал, что 33-летний мужчина находился в эпицентре взрыва на третьем этаже.

«Как ему это удалось, я не знаю. Кроме ссадины на руке, ничего не обнаружено, парень родился в рубашке», — заявил сотрудник скорой помощи журналистам.

ЧП произошло в пятницу утром, когда в магазине не было посетителей, передает RT. Причиной взрыва власти назвали взрыв газа. Трехэтажное здание полностью разрушилось, оно сложилось как карточный домик.

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ФОТО: ГУ МЧС по Северной Осетии
ТЕГИ:ВзрывКавказ
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