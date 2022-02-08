Выживший при взрыве банкомата в Ивантеевке преступник сдался полиции

Подозреваемый в попытке кражи денег из устройства в Ивантеевке добровольно явился в полицию. Им оказался ранее судимый уроженец Удмуртской Республики 1988 года рождения.

Тем временем, уже установлена личность погибшего. Им оказался уроженец Удмуртии 1976 года рождения.

Напомним, ночью 7 февраля двое злоумышленников проникли в здание и пытались вскрыть банкомат. Как сообщают СМИ, воры закачали в аппарат газ и подожгли, в результате произошел взрыв. На опубликованных в Сети снимках видно выбитые окна в отделении.

