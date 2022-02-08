Выживший при взрыве банкомата в Ивантеевке преступник сдался полиции
Полицейским удалось установить личность одного из злоумышленников, который пытался ограбить банкомат в Московской области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на правоохранительные органы.
Подозреваемый в попытке кражи денег из устройства в Ивантеевке добровольно явился в полицию. Им оказался ранее судимый уроженец Удмуртской Республики 1988 года рождения.
Тем временем, уже установлена личность погибшего. Им оказался уроженец Удмуртии 1976 года рождения.
Напомним, ночью 7 февраля двое злоумышленников проникли в здание и пытались вскрыть банкомат. Как сообщают СМИ, воры закачали в аппарат газ и подожгли, в результате произошел взрыв. На опубликованных в Сети снимках видно выбитые окна в отделении.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,0 млн+172 тыс. / сут.
Умерли
336 тыс.+609 / сут.
Выздоровели
10,6 млн+55 683 / сут.
- Выживший при взрыве банкомата в Ивантеевке преступник сдался полиции
- Путин: Россия готова предоставить политическое убежище Порошенко
- Макрон: Франция и РФ договорились работать над гарантиями безопасности
- Путин назвал переговоры с Макроном содержательными и полезными
- В Госдепе отказались комментировать информацию о планах размещения комплексов THAAD на Украине
- В Индии начнут разработку вакцины против «омикрона»
- ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 394 млн
- Боррель назвал обстановку в Европе самой сложной со времен холодной войны
- ВОЗ: Мир будет ощущать последствия пандемии на протяжении десятилетий
- Coldplay представили клип на совместный с Селеной Гомес сингл «Let somebody go»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru