Высокопоставленного таможенника приговорили к 9,5 года колонии за взятки

Помимо Бычкова, виновным признали его подчиненного и посредника по фамилии Медвидь — он отправится в колонию на четыре года.

Судом установлено, что денежные средства были незаконно получены от продавца безакцизного алкоголя. Взамен Бычков пообещал закрыть глаза на контрабанду спиртного. Бычков получил денежные средства в размере $50 тысяч (около 5 млн рублей) и ежемесячную плату в размере $11 тысяч (один миллион рублей).

Ранее уголовное дело о получении крупной взятки возбудили против экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил Александра Оглоблина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

