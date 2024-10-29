Высокопоставленного таможенника приговорили к 9,5 года колонии за взятки

Черемушкинский районный суд города Москвы назначил наказание в виде 9,5 года колонии общего режима за получение взятки бывшему начальнику отдела по борьбе с экономическими правонарушениями Центральной оперативной таможни Сергею Бычкову. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере шести миллионов рублей. Также осужденного лишили звания подполковника. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

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Помимо Бычкова, виновным признали его подчиненного и посредника по фамилии Медвидь — он отправится в колонию на четыре года.

Судом установлено, что денежные средства были незаконно получены от продавца безакцизного алкоголя. Взамен Бычков пообещал закрыть глаза на контрабанду спиртного. Бычков получил денежные средства в размере $50 тысяч (около 5 млн рублей) и ежемесячную плату в размере $11 тысяч (один миллион рублей).

Ранее уголовное дело о получении крупной взятки возбудили против экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил Александра Оглоблина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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