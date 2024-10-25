Начальника СИЗО арестовали за взятку в Архангельске

Ломоносовский районный суд Архангельска отправил под арест начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Архангельской области. Его обвиняют в получении взятки в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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Следствие полагает, что обвиняемый через адвоката и осужденного согласился заменить преступнику неотбытую часть наказания за мошенничество принудительными работами и потребовал за это 500 тысяч рублей.

Адвоката, который также является фигурантом дела, заключили под домашний арест.

Ранее отбывающий пожизненный срок экс-сенатор Рауф Арашуков заявил, что через адвоката передал три миллиона рублей сотрудникам колонии, чтобы те обеспечили ему комфортные условия. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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