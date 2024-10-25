Начальника СИЗО арестовали за взятку в Архангельске

Следствие полагает, что обвиняемый через адвоката и осужденного согласился заменить преступнику неотбытую часть наказания за мошенничество принудительными работами и потребовал за это 500 тысяч рублей.

Адвоката, который также является фигурантом дела, заключили под домашний арест.

Ранее отбывающий пожизненный срок экс-сенатор Рауф Арашуков заявил, что через адвоката передал три миллиона рублей сотрудникам колонии, чтобы те обеспечили ему комфортные условия. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

