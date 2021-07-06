Выросло число погибших при обрушении дома во Флориде
6 июля 202103:04
Число погибших при обрушении дома в Майами увеличилось до 28 человек, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава, сообщает РИА Новости.
Число пропавших без вести составляет 117 человек.
Ранее сообщалось о 24 жертвах происшествия.
Президент США Джо Байдена заявлял, что трагедия коснулась граждан стран Европы, Латинской и Центральной Америки, а также Израиля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru