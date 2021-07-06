Выросло число погибших при обрушении дома во Флориде

Число погибших при обрушении дома в Майами увеличилось до 28 человек, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава, сообщает РИА Новости.

Байден заявил об отсутствии понимания причин обрушения дома во Флориде

Число пропавших без вести составляет 117 человек.

Ранее сообщалось о 24 жертвах происшествия.

Президент США Джо Байдена заявлял, что трагедия коснулась граждан стран Европы, Латинской и Центральной Америки, а также Израиля.

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