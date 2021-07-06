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Польский пилот назвал себя «королем» и не пустил украинцев на борт самолета

Около 150 человек эвакуировали в Свердловской области из-за подтоплений

Володин считает, что Путин должен оставаться у власти «как можно дольше»

Минздрав заявил о важности вакцинации для беременных

Мужчина, представившийся депутатом, напал на врача в Саратове

Повторные тесты выявили коронавирус у 52 из 149 российских туристов на Кубе

Выросло число погибших при обрушении дома во Флориде

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Президент США Джо Байдена заявлял, что трагедия коснулась граждан стран Европы, Латинской и Центральной Америки, а также Израиля.

Число пропавших без вести составляет 117 человек.

Число погибших при обрушении дома в Майами увеличилось до 28 человек, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава, сообщает РИА Новости.

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