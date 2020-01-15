Выпавшую из окна подругу внука Михалкова Ксению Пунтус вывели из реанимации

Пунтус нашли под окнами дома в центре Москвы в легкой одежде 11 января. Врачи диагностировали у нее травмы, характерные при падении с высоты.

По некоторым данным, девушка упала из квартиры, в которой в тот момент находился внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков. Лежащую на улице девушку обнаружили дворник, передает РИА ФАН.

При этом телеканал РЕН ТВ сообщал, что в личных вещах Ксении якобы нашли таблетки для похудения, которые в сочетании с алкоголем могут вызывать галлюцинации.

Однако друзья и знакомые модели уверяют, что она не злоупотребляла алкоголем и не принимала наркотики, сообщает Газета.ру.

