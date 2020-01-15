Выпавшую из окна подругу внука Михалкова Ксению Пунтус вывели из реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус, которая ранее выпала из окна квартиры в Москве, переведена из реанимации в отделение травматологии Боткинской больницы, сообщает РИА Новости.
В медучреждении заявили, что пострадавшая девушка находится в 27-м травматологическом отделении. Ее разрешили навещать до трех раз в день.
Пунтус нашли под окнами дома в центре Москвы в легкой одежде 11 января. Врачи диагностировали у нее травмы, характерные при падении с высоты.
По некоторым данным, девушка упала из квартиры, в которой в тот момент находился внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков. Лежащую на улице девушку обнаружили дворник, передает РИА ФАН.
При этом телеканал РЕН ТВ сообщал, что в личных вещах Ксении якобы нашли таблетки для похудения, которые в сочетании с алкоголем могут вызывать галлюцинации.
Однако друзья и знакомые модели уверяют, что она не злоупотребляла алкоголем и не принимала наркотики, сообщает Газета.ру.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Программу маткапитала в России продлят и распространят на первенцев
- Путин предложил ввести выплаты на детей от 3 до 7 лет
- Путин назвал главную угрозу демографическому развитию России
- Сдающих в аренду квартиры россиян обяжут выплатить миллиарды
- Убийца ребенка в детском саду Нарьян-Мара признан невменяемым